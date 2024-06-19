Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Зубов
    Это что за движение такое? Причём здесь возраст. Да вы посмотрите статистику каков  процент участников ДТП по возраст...В России хотят за...
  • Владимир Демидов
    Это какая то дискриминация по возрастному признаку....В России хотят за...
  • Александр Русанов
    А прежде  должен отсидеть положенный срок за дерзкое хулиганство.Гражданин Таджики...

Доктор Мясников опроверг миф о влиянии противозачаточных на появление одной болезни

Доктор Мясников опроверг миф о влиянии противозачаточных на появление одной болезни

Научно, по его словам, это не доказано В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что прием противозачаточных таблеток не может стать причиной развития рассеянного склероза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх