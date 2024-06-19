Доктор Мясников опроверг миф о влиянии противозачаточных на появление одной болезни

Научно, по его словам, это не доказано В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что прием противозачаточных таблеток не может стать причиной развития рассеянного склероза.
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