Хиджаб против Турана: почему Азербайджан пошел наперекор Эрдогану «Хиджабная революция» в Азербайджане, начавшаяся с нововведений в школьном дресс-коде, наглядно показала, что в деле строительства «Великого Турана» у турецкого «султана» Эрдогана все идет не так уж и гладко.