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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрика Валнеса оштрафовали на 250 франков в спринте на «Тур де Ски» за то, что он не надел чип-таймер

Норвежец пробежал квалификацию спринта свободным стилем на первом этапе многодневки в Тоблахе, но его время не отметилось в протоколе.

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