Протестующие в Париже заблокировали Лувр. Неизвестно, как активисты массовых выступлений поступят с музеем — разграбят или просто уничтожат, как знаменитую историческую ратушу в Лиможе? Похоже, обращение президента страны Эммануэля Макрона к французской нации не произвело особого впечатления на погромщиков.