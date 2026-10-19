Протестующие в Париже заблокировали Лувр. Неизвестно, как активисты массовых выступлений поступят с музеем — разграбят или просто уничтожат, как знаменитую историческую ратушу в Лиможе? Похоже, обращение президента страны Эммануэля Макрона к французской нации не произвело особого впечатления на погромщиков.
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