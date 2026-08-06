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Авторадио

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Эксперт объяснил рост числа жалоб на выплаты по ОСАГО

Российские автомобилисты стали заметно чаще жаловаться на выплаты и ремонт по ОСАГО. За первое полугодие финансовому омбудсмену поступило почти 70 тысяч обращений - примерно на 20% больше, чем годом ранее, пишет журнал «За рулём».

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