Выборы во Франции. Уйдет ли Макрон после них в отставку?

Сегодня во Франции проходит второй тур голосования на парламентских выборах. В настоящее время существует вероятность возникновения по их итогам подвешенного парламента без явного большинства, если только крайне правые не получат достаточно мест для формирования своего первого правительства со времен Второй мировой войны, пишет британская газета The Independent.