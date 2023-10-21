Shot: школьница умерла в муках после курения электронной сигареты в Подмосковье

В Подмосковье ученица девятого класса умерла в муках после того, как попарила электронную сигарету. Шестнадцатилетняя девушка прятала ее от родителей в нижнем белье, а курила по ночам, сообщил Telegram-канал Shot.
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