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Российские заводы Nissan и Volkswagen достанутся китайцам? Минпромторг обсуждает с автопроизводителями КНР выкуп активов уходящих из России компаний

Российские заводы Nissan и Volkswagen достанутся китайцам? Минпромторг обсуждает с автопроизводителями КНР выкуп активов уходящих из России компаний

Как пишет ТАСС, в Министерстве промышленности и торговли РФ обсуждают с несколькими китайскими компаниями возможность их участия в российских автомобильных предприятиях.

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