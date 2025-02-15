«Рождение ребенка не будет означать крах карьеры»: демограф прокомментировал идею продлевать декрет

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила очередную меру, направленную на повышение рождаемости — оплачивать не только первую половину декрета, но и вторую .
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