ВТБ: граждане России доверяют цифровым инвестиционным советникам

Половина респондентов уверены: технологии упрощают процесс совершения сделок 83% респондентов в России считают, что инвестиционные сервисы оказывают помощь в получении дохода, об этом свидетельствует исследование, которое было проведено брокером ВТБ к конференции Data Fusion-2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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