ВТБ: граждане России доверяют цифровым инвестиционным советникам

Половина респондентов уверены: технологии упрощают процесс совершения сделок 83% респондентов в России считают, что инвестиционные сервисы оказывают помощь в получении дохода, об этом свидетельствует исследование, которое было проведено брокером ВТБ к конференции Data Fusion-2024.