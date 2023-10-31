Количество запросов о «смерти Путина» в «Яндексе» взлетело на 3000%Количество запросов, связанных со «смертью» президента России Владимира Путина, взлетело в десятки раз после того, как телеграм-канал «Генерал СВР» распространил сообщения о якобы его болезни, а затем и смерти.