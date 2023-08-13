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Таджикистан направил в РФ пять инспекционных комиссий для проверки условий жизни мигрантов

Таджикистан направил в РФ пять инспекционных комиссий для проверки условий жизни мигрантов

Власти Таджикистана отправили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу инспекционные комиссии.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А если выслать из России всех этих &quot;ущемлённых&quot;? Пусть позаботятся об условиях жизни у себя на родине и пусть комиссии там проверяют эти самые условия.
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8 час.
N
Nata
Еще одна уступка со стороны России, теперь эти уроды будут еще больше наглеть.Выслать на родину  и комиссии , и диаспоры, и этих специалистов и тех кто не доволен таким решением. Без права пожизненно въехать в РФ.
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8 час.

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