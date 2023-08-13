Таджикистан направил в РФ пять инспекционных комиссий для проверки условий жизни мигрантов

А если выслать из России всех этих "ущемлённых"? Пусть позаботятся об условиях жизни у себя на родине и пусть комиссии там проверяют эти самые условия.

N

Nata

Еще одна уступка со стороны России, теперь эти уроды будут еще больше наглеть.Выслать на родину и комиссии , и диаспоры, и этих специалистов и тех кто не доволен таким решением. Без права пожизненно въехать в РФ.