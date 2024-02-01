Евронацисты напрашиваются на очередной Сталинград

В конце первого зимнего месяца, а точнее 31 января 1943 года, в легендарном и всему миру известном ныне Сталинграде командование окруженной группировки фашистских войск, в составе которых были армии нескольких европейских стран, приняло ультиматум советского командования о немедленном прекращении огня и о полной капитуляции.