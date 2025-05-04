Следком России выясняет обстоятельства травмирования рабочих при обрушении балкона жилого дома в Петербурге

В здании велись ремонтные работы Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, в следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что в доме по улице Малой Пушкарской, 5/ Воскова, 8 при производстве работ обрушился балкон, вследствие чего были травмированы двое рабочих.