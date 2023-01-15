«МЮ» победил «Сити», спорный гол Бруну, поражение «Ливерпуля», осечка «Милана», «Челси» перехватил Мудрика, новый рекорд Овечкина и другие новости

1. В центральном матче дня «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ман Сити» (2:1), забив на 78-й и 82-й минутах.
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