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Так кто там визжал что Путин хотел Россию в НАТО затащить?

Так кто там визжал что Путин хотел Россию в НАТО затащить?

СССР в НАТО (так кто там визжал что Путин хотел Россию в НАТО затащить?)  А вы знаете, что СССР подавал заявку в НАТО ещё в 1954 году, вскоре после смерти Сталина? Причем не один раз.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
О...жЫденок снова вылез. Сиди уже и не мычи, пархатый
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15 час.
ВФ
Владимир Фердман
от недотраха бесишься жертва несчастного аборта
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5 час.
Лидия Лид
Не нужен миру никакой военный блок! А то что теперь (без противодействующего с другой стороны блока стран) существует моно военный блок НАТО - это свидетельство о военном диктате агрессивных стран НАТО! НАТО - это ненужный баласт всех стран, народы Земли кормят ВЕЛИКОГО ПАРАЗИТА войн! Военную мировую угрозу раньше пытались устранить путем слияния, но не получилось. Тогда СССР пошел на величайший подвиг - страна СССР разоружилась и военный блок стран Варшавского договора был демонтирован. Нет агрессии со стороны СССР! Почему же агрессия НАТО существует? Всему миру теперь понятно, что все военные опасности идут от НАТО! НАТО должен быть расформирован! Устроили себе НАТО дармовую кормушку и опасность войн всему миру человечества на Земле! НАТО -инициатор всех войн на Земле! Не будет НАТО и не будет войн! Запрещаем финансирование содержания НАТО!
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4 час.

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