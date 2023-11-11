Израилю — все, Украине — шиш: Почему Конгрессмены одобрили выделение помощи только Тель-Авиву

Сможет ли Байден хоть чем-то помочь Украине, если все деньги уйдут на борьбу с ХАМАС? Дмитрий Родионов На фото: активисты, выступающие против военных операций Израиля в секторе Газа и их поддержки Вашингтоном, прерывают проходящие в Конгрессе США слушания (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Владимир Сапунов Лариса Шеслер Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины, сообщает The Hill cо ссылкой на результаты голосования.