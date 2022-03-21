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VK и «Сбер» могут продать Яндексу сервис «Кухня на районе» или закрыть его

VK и «Сбер» могут продать Яндексу сервис «Кухня на районе» или закрыть его

«Сбер» и VK, совладельцы сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», в данный момент озадачились вопросом его продажи и ищут покупателя.

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