Взрыв, похожий на землетрясение: что известно о бомбе ФАБ-3000 Скриншот видео Вчера 415 прочитали Три тонны "чугуна" – на что способна бомба ФАБ-3000? Какие цели наша армия будет уничтожать с помощью ФАБ-3000? Какие самолеты могут поднять трехтонную бомбу? Почему ее не способна сбить вражеская ПВО? Повлияют ли новые боеприпасы на ход СВО? И как изменится тактика украинской армии? Об этом рассказывает программа "Совбез" с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ.