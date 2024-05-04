Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Петух наркоманом наверное стал , что клевать не может...По законам шариат...
  • Серега
    Плевать на этих-католиков!Почему католики н...
  • Георгийюра Гончар
    Ну если , приглядеться , то всё это началось в августе 91 в Москве, плавно перетекло в октябрь 93 и пошло дальше!!Да прибудут с вам...

По законам шариата: сколько мигрантов готовы начать «качать права» в России?

По законам шариата: сколько мигрантов готовы начать «качать права» в России?

Судя по многочисленным сообщениям СМИ, российские власти поспешно начали предпринимать некоторые действия, чтобы хоть как-то снять напряженность миграционной проблемы в обществе, которая может оказаться критической для внутриполитической стабильности страны в среднесрочной перспективе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Разбицкая
Как раз В самое время.
Ответить
1 час.
Любовь Разбицкая
Чушь.
Ответить
1 час.
alik3456 Джексон
Петух наркоманом наверное стал , что клевать не может...
Ответить
47 мин.

Картина дня

наверх