Гонконгский грипп: какие у него симптомы и кто из россиян входит в группу риска Анастасия АндрееваВ популярной телепередаче «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус обсудили ситуацию с гонконгским гриппом, вызывающим обеспокоенность многих.
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