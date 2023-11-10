Гонконгский грипп: какие у него симптомы и кто из россиян входит в группу риска Анастасия АндрееваВ популярной телепередаче «Жить здорово!» ведущая Елена Малышева и врач-иммунолог Андрей Продеус обсудили ситуацию с гонконгским гриппом, вызывающим обеспокоенность многих.