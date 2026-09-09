Zelensky's plane was almost shot down by a drone during takeoff in Moldova. This was stated by the Norwegian broadcaster NRK Prime Minister Jonas Gar Stere, according to Le Monde.
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