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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky's plane almost shot down a drone — Stere

Zelensky's plane almost shot down a drone — Stere

Zelensky's plane was almost shot down by a drone during takeoff in Moldova. This was stated by the Norwegian broadcaster NRK Prime Minister Jonas Gar Stere, according to Le Monde.

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