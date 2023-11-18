EA PLAY 1-12 МЕСЯЦЕВ PS4/PS5 PLAYSTATION ТУРЦИЯ Оплатив этот товар, вы получаете у...

EA PLAY 1-12 МЕСЯЦЕВ PS4/PS5 PLAYSTATION ТУРЦИЯ Оплатив этот товар, вы получаете уникальный код, который нужно сообщить продавцу в чате с покупкойДля установки подписки вам необходимо предоставить почту и пароль от аккаунта PlayStation в чате с покупкой (https://oplata.