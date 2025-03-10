Нужен ли стране обязательный труд?

Андрей Решение нехватки рабочих рук: всех праздношатающихся по России, а их несколько миллионов - в трудовую армию

Ю Юрий Нужно подумать, но первым делом запендюрить к станку первостатейных бездельников - автора этой статьи и тех, кто одобрительно высказывался, например Людмилу Лепаеву (работать надо, а не статейки блогеров читать). А за уклонение к ответу. Общагу и паек им мы предоставим.