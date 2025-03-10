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Нужен ли стране обязательный труд?

Нужен ли стране обязательный труд?

На мой взгляд – да, нужен. Обстоятельства разные случаются, страны проходят через периоды послаще, через периоды посложней.

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Комментарии
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Андрей
Решение нехватки рабочих рук: всех праздношатающихся по России, а их несколько миллионов - в трудовую армию
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17 час.
Ю
Юрий
Нужно подумать, но первым делом запендюрить к станку первостатейных  бездельников - автора этой статьи и тех, кто одобрительно высказывался, например Людмилу Лепаеву (работать надо, а не статейки блогеров читать). А за уклонение к ответу. Общагу и паек им мы предоставим.
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17 час.
Андрей
С началом Великой Отечественной войны мой отец после окончания семилетки стал учеником токаря на оборонном заводе, а было ему 14 лет...
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16 час.
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