На мой взгляд – да, нужен. Обстоятельства разные случаются, страны проходят через периоды послаще, через периоды посложней.
Нужен ли стране обязательный труд?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Решение нехватки рабочих рук: всех праздношатающихся по России, а их несколько миллионов - в трудовую армию
Ответить
17 час.
Ю
Юрий
Нужно подумать, но первым делом запендюрить к станку первостатейных бездельников - автора этой статьи и тех, кто одобрительно высказывался, например Людмилу Лепаеву (работать надо, а не статейки блогеров читать). А за уклонение к ответу. Общагу и паек им мы предоставим.
Ответить
17 час.
Андрей
С началом Великой Отечественной войны мой отец после окончания семилетки стал учеником токаря на оборонном заводе, а было ему 14 лет...
Ответить
16 час.
Свежие комментарии