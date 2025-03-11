Астраханцы стали реже разводиться и менять имена

Региональный Дворец бракосочетаний подвел итоги февраля. Оказалось, что астраханцы стали реже разводиться - за месяц было зарегистрировано всего 260 заявлений, что на 159 обращений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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