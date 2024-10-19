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Царьград

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Ввоз цветов из Казахстана в Россию ограничили из-за реэкспорта от недружественных стран

Ввоз цветов из Казахстана в Россию ограничили из-за реэкспорта от недружественных стран

Россельхознадзор с 21 октября ввел ограничение на ввоз цветов и бутонов по казахстанским фитосанитарным сертификатам, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран.

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