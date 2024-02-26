Чрезмерное употребление кофе может негативно отразиться на состоянии костей и зубов. Врач-эндокринолог Захра Павлова в интервью радио Sputnik рассказала, какое количество чашек бодрящего напитка не отразиться на организме.
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