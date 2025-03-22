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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья и Александр Терентьевы о дочери: «У нас вообще нет проблем с Василисой, она золотой ребенок. А еще она фанатка Губерниева»

– Наташа, правда, что ты строгая мама? – Нет. Но в дальнейшем я планирую быть относительно строгой мамой.

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