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  • Smolnui777
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«Запирал в комнате маму, на меня поднимал руку», – сын погибшей в Турции Ирины Двизовой рассказал об отношениях с отчимом

«Запирал в комнате маму, на меня поднимал руку», – сын погибшей в Турции Ирины Двизовой рассказал об отношениях с отчимом

Давид Двизов переживает страшную трагедию. Его маму и сестру, находящихся в Турции, хладнокровно убил отчим.

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