Экипаж танка Т-80БВМ ликвидировал опорный пункт и центр управления БПЛА ВСУ

Объект располагался на красноармейском направлении Танкисты группировки войск «Центр» ликвидировали опорный пункт и центр управления беспилотниками украинской армии на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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