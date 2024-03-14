В Сердобске ввели в эксплуатацию новую подстанцию скорой помощи

13 марта прошло торжественное открытие новой подстанции №12 в Сердобске. На мероприятии присутствовали министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев и глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии