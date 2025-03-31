Раскрыт тираж кроссоверов Exeed, собранных на экс-заводе Mercedes-Benz

Как рассказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков со ссылкой на информацию о полученных ЭПТС, количество автомобилей Exeed, произведенных на заводе в подмосковном Есипово, «приближается к 15 тысячам».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии