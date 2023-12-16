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Фанаты "Челси" высмеяли украинского футболиста Мудрика, за удар мимо ворот

Фанаты "Челси" высмеяли украинского футболиста Мудрика, за удар мимо ворот

"Фанаты" лондонского "Челси" высмеяли украинского футболиста команды Михаила Мудрика за удар в сторону углового флажка во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Шеффилд Юнайтед" (2:0), передает "Чемпионат".

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