Фанаты "Челси" высмеяли украинского футболиста Мудрика, за удар мимо ворот

"Фанаты" лондонского "Челси" высмеяли украинского футболиста команды Михаила Мудрика за удар в сторону углового флажка во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Шеффилд Юнайтед" (2:0), передает "Чемпионат".
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