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Парламентская газета

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Путин назвал устойчивой экономическую систему России

Путин назвал устойчивой экономическую систему России

Экономическая система России, несмотря на риски ускорения инфляции, отличается своей устойчивостью. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил 27 июля на встрече с депутатами в связи с предстоящим завершением полномочий Госдумы восьмого созыва.

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