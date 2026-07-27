Путин назвал устойчивой экономическую систему России

Экономическая система России, несмотря на риски ускорения инфляции, отличается своей устойчивостью. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил 27 июля на встрече с депутатами в связи с предстоящим завершением полномочий Госдумы восьмого созыва.
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