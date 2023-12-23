Подсчитано, сколько новых машин появится на дорогах в 2024 году

S&P Global Mobility прогнозирует значительный рост продаж новых автомобилей в мире. Согласно новому прогнозу, в следующем году на дороги мира выйдут 88,3 млн новых автомобилей, что на 2,8% больше, чем в этом году.
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