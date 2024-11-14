Пять человек погибли и трое пострадали в ДТП в Свердловской области

Пять человек погибли и трое серьезно пострадали в результате ДТП в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба региональной ГАИ, инцидент произошел ночью 14 ноября возле Волчанска, на 48-м км автодороги Серов – Североуральск – Ивдель.