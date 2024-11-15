«Теплая» помощь военным: бавлинки вяжут для бойцов СВО носки и варежки

Теплые шерстяные носки, продукты питания, маскировочные сети, плащи и снаряжение для борьбы с дронами, предметы повседневного обихода — всё это жители Бавлинского района Татарстана собирают и отправляют для солдат в зону специальной военной операции.
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