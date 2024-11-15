НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Сколько больных на голову депутатов...Депутат Милонов н...
  • Лида Писаревская
    А если любовь безответная? Вас там послушать, любовь это как будто то, что тебе сразу на день рождения подарят.Депутат Милонов н...
  • Лида Писаревская
    у него уже есть шесть детей - трое своих и трое приёмныхДепутат Милонов н...

«Теплая» помощь военным: бавлинки вяжут для бойцов СВО носки и варежки

«Теплая» помощь военным: бавлинки вяжут для бойцов СВО носки и варежки

Теплые шерстяные носки, продукты питания, маскировочные сети, плащи и снаряжение для борьбы с дронами, предметы повседневного обихода — всё это жители Бавлинского района Татарстана собирают и отправляют для солдат в зону специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх