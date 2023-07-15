Может, всё же легче отказаться от тупикового пути в этом направлении? Тем более, что ошибки советского периода, что называется, вопиют

Русский Империалист

Гр-н. Хуснулин и остальные рьяные лоббисты ввоза океана южных гастеров столько времени готовили почву к этому, а тут кто-то вдруг решил нарушить идиллию разрушения Великой России изнутри.. Возможно, уже можно всё исправить, но для начала ВСЕХ причастных к миграционной политике заменить на тех, кто этим никогда не занимался, ВСЕХ южных гастеров депортировать, все гражданства РФ у таких субъектов аннулировать, ВСЕХ родственников депортировать. Одним словом, калёной метлой избавить Великую Россию от южных чудовищ и начать всё с самого начала с введением 30% НДФЛ на каждого гастера, с запретом выдачи гражданства и ввоза родственников и т.д. и т.п. Но Хуснулин и Ко это не позволят сделать..