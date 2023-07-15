Госнацполитика – «упрусь, но не покорюсь»?! О как! На этот раз на центральных каналах телевидения многочисленные эксперты, ведущие и участники информационно-аналитических программ соизволили обратить внимание на последствия беспредела мигрантов в России.
Может, всё же легче отказаться от тупикового пути в этом направлении? Тем более, что ошибки советского периода, что называется, вопиют
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Русский Империалист
Гр-н. Хуснулин и остальные рьяные лоббисты ввоза океана южных гастеров столько времени готовили почву к этому, а тут кто-то вдруг решил нарушить идиллию разрушения Великой России изнутри.. Возможно, уже можно всё исправить, но для начала ВСЕХ причастных к миграционной политике заменить на тех, кто этим никогда не занимался, ВСЕХ южных гастеров депортировать, все гражданства РФ у таких субъектов аннулировать, ВСЕХ родственников депортировать. Одним словом, калёной метлой избавить Великую Россию от южных чудовищ и начать всё с самого начала с введением 30% НДФЛ на каждого гастера, с запретом выдачи гражданства и ввоза родственников и т.д. и т.п. Но Хуснулин и Ко это не позволят сделать..
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15 час.
Ирина52
Дело не в ошибках советского периода. До Горбача советский народ реально существовал. Одна идеология, общегосударственный русский язык, и общие интересы вкупе с жестким наказанием за отступление в сторону национализма. Система пошатнулось из-за Хрущева, давшего слишком много воли национальным элитам, но в народе пока еще держалась. Это горбачевская"перестройка" с ельцинским "берите суверенитета сколько сможете" превратила страну в дурдом. И нынешние проблемы -из этого дурдома вкупе с капитализмом, когда люди не друзья, а конкуренты на рынке труда. И народы на мировом рынке.
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15 час.
Сергей Евдокимов
Нужны новые Минины и Пожарские , с Василисой Кожиной на борьбу с мигрантами интервентами. Власть не желает помочь народу России от интервентов, в деле разрушения России изнутри.
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14 час.
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