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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отразил 26 из 27 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Он пропустил единственный гол на 59:42

«Айлендерс» обыграли «Кэпиталс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Единственный гол клуб с Лонг-Айленда пропустил за 18 секунд до окончания третьего периода.

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