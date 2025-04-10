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Царьград

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Бастрыкин требует повторного доклада по делу о насилии в Челябинской области

Бастрыкин требует повторного доклада по делу о насилии в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о школьниках в Челябинской области, которые надругались над несовершеннолетней.

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