До конца отрицал свой диагноз: стала известна подлинная причина смерти Вэла Килмера

Актер не хотел признать, что смертельно болен. Вэл Килмер сначала не признавал, что смертельно болен LEGION-MEDIAКак стало известно, пневмония не была единственной причиной кончины Вэла Килмера, ушедшего из жизни в начале апреля.
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