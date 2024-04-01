МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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На станции метро «Митино» заработал лифт

Лифт для перемещения пассажиров с платформы в вестибюль запущен. Об этом стало известно из сообщения ГУП «Московский метрополитен» Ранее жительница обращалась в «СЗ» с вопросом, когда починят лифт на станции метро «Митино».

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