На станции метро «Митино» заработал лифт

Лифт для перемещения пассажиров с платформы в вестибюль запущен. Об этом стало известно из сообщения ГУП «Московский метрополитен» Ранее жительница обращалась в «СЗ» с вопросом, когда починят лифт на станции метро «Митино».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии