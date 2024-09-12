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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Еще не конец. Как дальше будут благоустраивать барнаульский парк "Изумрудный"?

Еще не конец. Как дальше будут благоустраивать барнаульский парк "Изумрудный"?

Власти собираются озеленить территорию, установить подвесные качели, сделать инклюзивную площадку для детей и увеличить число точек питания Масштабное благоустройство барнаульского парка "Изумрудный" завершилось в 2024 году.

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