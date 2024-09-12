Еще не конец. Как дальше будут благоустраивать барнаульский парк "Изумрудный"?

Власти собираются озеленить территорию, установить подвесные качели, сделать инклюзивную площадку для детей и увеличить число точек питания Масштабное благоустройство барнаульского парка "Изумрудный" завершилось в 2024 году.
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