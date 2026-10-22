@ Eduardo Carmim/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Геворг Мирзаян За короткий промежуток времени Западное полушарие планеты поменяло идеологию.
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