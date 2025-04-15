Грозит ли России обвальное падение добычи нефти?

В новой энергостратегии РФ до 2050 года рассматриваются экстремальные сценарии развития нефтедобычи. В частности, в стресс-сценарии, который включает усиление западных санкций и ускоренный отказ мира от углеводородов, к 2050 году Россия будет добывать лишь 170 млн тонн нефти ежегодно, а объем экспорта опустится до нуля Правительство одобрило энергетическую стратегию России до 2050 года, в которой предложено несколько сценариев.
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