Есть вещи, которые сложно осознать с первого раза. Стоишь перед фотографией глубоководного дна, всматриваешься в эти бесконечные ряды крошечных отверстий, и постепенно приходит странное чувство: природа не должна быть настолько аккуратной.
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