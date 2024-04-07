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Всё о женщинах

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«Ошибка выжившей» в отношениях

«Ошибка выжившей» в отношениях

Как правило, если у женщины в отношениях все благополучно, то говорят, что ей повезло с мужем. Если же семейная жизнь оставляет желать лучшего, то считается, что женщина в этом сама виновата – смотреть надо было, что берешь.

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