Запад принял решения по ударам вглубь России, заявили в МИД РФ

По словам Сергея Рябкова, сигналы такого рода в Киев уже переданы Москва знает, что Запад принял решения по ударам вглубь России и передал соответствующие сигналы Киеву, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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