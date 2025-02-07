Отряд кораблей ТОФ провел учение по ПВО и пополнил запасы в Южно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в обеспечении среднего морского танкера (СМТ) «Печенга», продолжая плановое выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), провел учения по противовоздушной обороне (ПВО) и пополнил запасы воды и топлива на ходу в Южно-Китайском море.