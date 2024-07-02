Каким будет курс юаня в начале июля

Вчера курс юаня продолжил уверенно повышаться, второй день подряд и поднялся к отметке 11.9 руб. Торговые обороты в паре юань-рубль с поставкой "завтра" заметно снизились, опустившись до 9,1 млрд юаней, что соответствует уровням первых дней месяца и вызвано снижением интенсивности реализации валюты экспортерами, традиционным после прохождения налоговых выплат.